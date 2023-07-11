Бюджет Вологодчины направил 8 миллиардов на нацпроекты в 2023 году

Фото: Правительство Вологодской области

На 6 июля исполнение расходов бюджета области на реализацию нацпроектов составило 8 миллиардов рублей - это 28,2% от годовых бюджетных назначений. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Высокий процент исполнения расходов сложился по национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (77,6%), «Образование» (74,4%), «Здравоохранение» (59,1%) и «Экология» (50%). На их долю направлена треть средств.

Наибольший объем финансирования направлен на нацпроект «Безопасные качественные дороги» – 3 миллиарда из 12,9 миллиарда рублей. На втором месте проект «Демография» – 1,5 миллиарда из 3,5 миллиарда рублей.

За первое полугодие полностью исполнены региональные проекты: «Творческие люди» (господдержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников), «Цифровая культура» (создан виртуальный концертный зал в Вытегорском районе), «Чистый воздух» (приобретение трамваев в Череповце), «Оздоровление Волги» (реконструкция существующих напорных ниток канализационно-напорной станции №1 в Череповце), «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (субсидии и продвижение).