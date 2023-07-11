Газовщики восстановят 48 участков дорог в Вологодской области

Фото: газета Вологодского округа «Маяк»

В Вологодской области пройдет ремонт дорог в рамках соглашений с компанией «Газпром инвест» «Северо-Запад». Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Прокладка газопроводов, инженерные и строительно-монтажные работы требуют привлечения тяжелой техники, которая портит дороги.

В списке на реконструкцию - проезжие части регионального и межмуниципального значения в Кирилловском, Бабаевском, Кадуйском, Череповецком, Шекснинском, Вологодском округах и районах, всего 48 участков.

Дорожники выполнят расчистку полосы отвода, восстановят поперечный профиль и ровности проезжей части гравийного покрытия с добавлением нового материала, отремонтируют «картами» асфальтобетонное покрытие, установят «умные светофоры».