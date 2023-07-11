В Череповце начали применять технологию доочистки сточных вод на микрофильтрах

Фото со страницы департамента ЖКХ Череповца ВК

В Череповце в Зашекснинском районе на очистных сооружениях начали применять технологию доочистки сточных вод на микрофильтрах. Об этом сообщил городской департамент ЖКХ 11 июля.

Производительность каждой установки — до тысячи кубометров воды в час. Микрофильтры задерживают частицы грязи размером до 20 микрон, что в 5 раз меньше толщины человеческого волоса. Таким образом вода очищается от металлов и взвесей. Микрофильтры в 3 раза снизят объём загрязнения сточных вод. Ранее стоки с отстойников сразу поступали на ультрафиолетовое обеззараживание.