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НовостиОбщество11 июля 2023 14:15

В Череповце начали применять технологию доочистки сточных вод на микрофильтрах

Микрофильтры задерживают частицы грязи размером до 20 микрон
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы департамента ЖКХ Череповца ВК

Фото со страницы департамента ЖКХ Череповца ВК

В Череповце в Зашекснинском районе на очистных сооружениях начали применять технологию доочистки сточных вод на микрофильтрах. Об этом сообщил городской департамент ЖКХ 11 июля.

Производительность каждой установки — до тысячи кубометров воды в час. Микрофильтры задерживают частицы грязи размером до 20 микрон, что в 5 раз меньше толщины человеческого волоса. Таким образом вода очищается от металлов и взвесей. Микрофильтры в 3 раза снизят объём загрязнения сточных вод. Ранее стоки с отстойников сразу поступали на ультрафиолетовое обеззараживание.