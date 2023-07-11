В Вологде работает лучший оториноларинголог страны

Заведующий оториноларингологическим отделением Вологодской областной больницы, главный внештатный оториноларинголог департамента здравоохранения Василий Беляев стал победителем в номинации «Лучший оториноларинголог» Всероссийского конкурса врачей.

«Победа во Всероссийском конкурсе стала для меня неожиданным и приятным событием, — делится впечатлениями Василий Мефодиевич. — Очень приятно, когда многолетний труд отмечают на столь высоком уровне. Это придает сил для дальнейших достижений!»

Василий Беляев — один из ведущих специалистов Вологодчины. Он влаеет всеми современными методами оперативных вмешательств в оториноларингологической практике. При его активном участии постоянно развивается и совершенствуется работа отделения, внедряются новые медицинские технологии и методы лечения. Работает в Вологодской областной клинической больнице с 2005 года.