В Вологде по могилам солдат прогуливаются коровы

В Вологде местные жители возмущены: по могилам солдат и офицеров, умерших в госпиталях во время Великой Отечественной войны, ходят коровы. Очевидцы заявили в соцсетях, что Введенское кладбище в Заречье стало пастбищем для скота.

«Хочется обратиться к администрации города. Вам неоднократно поступали жалобы от жителей района Заречье на это скотство. От вас в ответ – пустые отписки: мол, будет проведена беседа. С кем? С цыганами побеседовали или с ними, которые в субботу нагло гадили на могилы на Введенском кладбище? И так все Добролюбова, Карла Маркса и Фрязиновская в лепёшках – вступить некуда. Примите меры уже. Привлеките к ответственности хозяев животины или пройдитесь по району и приберитесь сами», — написал в соцсети «ВКонтакте» аноним.

Как выяснилось, коровы в Заречье гуляют уже не первый год. Периодически они появляются на детских площадках и во дворах.

Напомним, на Введенском кладбище, основанном в начале XIX века, покоятся знаменитые люди Вологды.