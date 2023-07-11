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НовостиОбщество11 июля 2023 13:45

В Вологде часовня в Кремлевском саду стала круглосуточной

Раньше она была открыта лишь по праздникам
Евдокия САХАРОВА
Фото с сайта Вологодской митрополии

Фото с сайта Вологодской митрополии

В Вологде митрополия сделала вход в часовню Владимирской иконы Божией Матери, которая находится в Кремлевском саду, круглосуточным. Внутри есть подсвечник и ящик, куда можно опустить записки с просьбами о молитве.

Закладной камень часовни был торжественно установлен 7 января 2001 года, открытие произошло уже в июле 2002 года. Часовню построили по проекту вологжан Германа Виноградова и Антона Порозова.

На одной из стен размещена смальтовая мозаичная икона Божией Матери по проекту художника Владимирского по образцу Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Часовня исполнена в стиле древнерусского зодчества 14-15 веков.

Кстати, в нише бетонной «скамеечки» лежит металлическая капсула с пергаментным свитком, на котором начертаны имена всех жертвователей. Строительство велось на пожертвования вологжан, предприятий и организаций, а также приходов Вологодской епархии.