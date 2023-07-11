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НовостиОбщество11 июля 2023 13:05

Череповецким бойцам в зону СВО отправлены три лодки с моторами

Они приобретены силами малого бизнеса
Иван Чухнин
Стоп-кадр Вадим Германов. ВКонтакте.

Стоп-кадр Вадим Германов. ВКонтакте.

В зону специальной военной операции отправили моторные лодки. На них начертана литера Z. Эта очередная партия гуманитарной помощи собрана по заявке бойцов.

Как рассказал мэр города Вадим Германов, три лодки с моторами отправлены воинам, которые находятся на Херсонском направлении. Маломерные суда удалось закупить при помощи местного бизнеса.

Лодки будут доставлены уже в конце этой недели. Всего с осени прошлого года из Череповца в зону СВО отправилось несколько грузовиков с гумпомощью, бойцы получили около 400 тонн разнообразного груза.

"Плавсредства помогут военным преодолевать водные преграды и эффективнее выполнять боевые задания", - прокомментировал мэр.