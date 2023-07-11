В Череповце три школы получили современное оборудование для нового учебного года

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Новое оборудование поступило в череповецкие школы. "105 ноутбуков, 15 интерактивных панелей и три смарт-телевизора в новом учебном году сделают уроки интереснее", - уверен мэр города Вадим Германов. Оборудование поступило в школы № 39, 41 и 43. Правда, с приходом цифровой образовательной среды у ребят исчезает одно из главных развлечений — выйти с урока, чтобы намочить тряпку, стирающую мел с доски, заметил мэр. Интерактивные панели очищаются самостоятельно.

"Вся техника распакована, установлена и готова к интенсивной работе", - пишет градоначальник. Поступление в новинок стало возможным благодаря национальному проекту «Образование».