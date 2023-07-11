Москва заинтересовалась почему вологжан не переселяют из аварийного дома

Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о длительном нерасселении аварийного дома в Вологде

К председателю СК России в его приемную «ВКонтакте» обратилась вологжанка по вопросу длительного непринятия мер к расселению аварийного многоквартирного дома.

Несмотря на решение суда, сроки расселения постоянно переносят. Жильцы вынуждены проживать в непригодных условиях в разрушающемся доме без санузлов и водоснабжения. Кроме того, строение не включено в адресную программу по переселению из аварийного жилья. Предложенная семье заявительницы сумма компенсации недостаточна для приобретения другого жилья.

В СУ СК России по Вологодской области по обращению организована процессуальная проверка, дано указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.