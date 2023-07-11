Молодой череповчанин ездил за наркотиками на такси, но его поймали гаишники

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Сотрудники ГИБДД задержали автомобиль с наркотиками. В отношении водителя, 28-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело. В ночь с 7 на 8 июля на 1 км автодороги «Череповец-Белозерск» наряд ДПС Череповецкого района обратил внимание на автомобиль "Рено Логан", который стоял на обочине. А неподалеку в кустах ходил мужчина, который сел на пассажирское сидение.

Полицейские подъехали к Рено. Во время общения с водителем инспектор ДПС обратил внимание на пассажира: в грязных руках он держал подозрительный сверток. И пассажир, и водитель были задержаны. Выяснилось, что водитель автомобиля работает в такси и ему поступил заказ.

На место выехали следователи, изъяли сверток. В нем, по результатам экспертизы, оказался синтетический наркотик массой 5,06 грамма. Пассажир в отделе полиции признался, что он сделал покупку наркотика через Интернет, а на такси поехал забирать закладку.

В отношении 27-летнего череповчанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Молодому человеку грозит лишение свободы от 3 до 10 лет со штрафом до полумиллиона рублей.