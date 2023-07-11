Новая школа на улице Сергея Преминина в Вологде будет оборудована современной техникой

Фото: Администрация г.Вологды.

В Вологде идут поставки оборудования в строящуюся школу на улицы Сергея Преминина. Напомним, она возводится при поддержке губернатора Олега Кувшинникова на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Согласно графику, она примет учеников уже 1 сентября. Сейчас ведется внутренняя отделка, идет закупка и поставка оборудования для школы.

Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, здание рассчитано на 1224 места. В нем, помимо учебных кабинетов, будут располагаться 2 бассейна, 3 спортивных зала, тренажёрный зал. Рядом разместится уличный спортивный комплекс: стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, зона уличных спортивных тренажёров, игровые площадки для младших школьников, площадка для проведения торжественных мероприятий.

В здании предусмотрен актовый зал на 550 мест, оснащенный современной звуковой и световой аппаратурой, светодиодным экраном. При необходимости этот зал может стать ещё одной городской творческой площадкой.

«В школе будет использовано много современного оборудования для развития детей. Ведь мы создаем учебное заведение нового поколения, оснащая его соответствующей техникой. Так, в здании появится информационный центр: 3Д лаборатории, медиа-центр, студия звукозаписи, зоны для проектной деятельности учеников, оборудование виртуальной реальности, телескоп. Все учебные кабинеты будут оборудованы «рельсовыми системами» - это совмещение традиционной меловой доски с интерактивной панелью. Также предусмотрено сразу 4 компьютерных класса. Кроме того, в учебном процессе будут использоваться цифровые лаборатории, робототехника, тренажёры для изучения правил дорожного движения, оказания первой помощи, электронный тир. Предусмотрено и современное оборудование для уроков технологии: станки с ЧПУ, аппараты для лазерной резки, вышивки, термопечати, гончарного дела и так далее», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Современным будет и оснащение пищеблока, где установят конвекционную печь, передвижные тепловые шкафы для соблюдения температурного режима подачи блюд и впервые в школах Вологды - печь для пиццы. Кроме того, закупят аппарат по приготовлению пельменей, полюбившихся вологодским школьникам. Пока такой есть только в Центре образования № 42.

Также в школе будет смонтирована современная система безопасности и доступа на территорию и в здание, предусмотрена доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Подчеркну еще один немаловажный момент - будут благоустроены все примыкающие к территории новой школы подъездные пути и тротуары. Напомню, в новое здание переедет школа №41. А освободившийся корпус станет еще одним зданием школы №3. Все это позволит не только создать для детей более современные условия обучения, но и сократить число школьников, обучающихся во вторую смену в микрорайоне Бывалово. Именно задачи по поэтапному сокращению второй смены ставит перед нами Президент РФ Владимир Путин», - добавил Сергей Воропанов.

Напомню, что в Вологде также строится начальная школа на 150 мест в мкр Прилуки, которая позволит детям учиться рядом с домом, а не ездить в другие микрорайоны. Ее открытие запланировано в 2024 году, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.