Кинолог и его собака спасли вологодскую семью от мошенников

В Вологодской области пенсионерка поблагодарила полицейского и его собаку. Они спасли ее семью от мошенников. Благодарность пришла на имя начальника УМВД России по Вологодской области полковника полиции Павла Серова. В дежурную часть УМВД России по г. Вологде обратился 86-летний ветеран. Мужчина пояснил, что его 83-летняя супруга пропала - ушла из дома и длительное время не отвечает на телефонные звонки. На место прибыла следственно-оперативная группа, в том числе старший инспектор-кинолог Илья Боровских и его четвероногий напарник по кличке Лярик. Выяснилось, что женщина отправилась в банк. Ей позвонили мошенники и она и попыталась перевести им деньги. Полиция поспела вовремя: 400 тысяч рублей она не успела перевести. Сотрудник полиции убедил женщину, что она общается с мошенниками и доставил ее по месту жительства.

Однако, прибыв по месту жительства, пенсионерка обнаружила, что теперь отсутствует её муж. Пожилой мужчина также не отвечал на звонки. Илья Боровских с собакой нашёл и пенсионера.

Оказывается, пока жены не было дома, ему позвонили неизвестные и сообщили, что его жена находится у них и за ее «спасение» необходимо заплатить выкуп. Мужчина также отправился в офис банка, где попытался оформить кредит в размере 600 тысяч рублей.

В итоге благодаря сотрудникам полиции, мошенникам не удалось заработать на пенсионерах.

«От всей души хочу поблагодарить Вас и Вашего сотрудника полиции – Боровских Илью Сергеевича, который остановил меня и моего супруга, когда нас телефонные мошенники обманом и угрозами пытались вынудить перевести все деньги с карточек, которые мы копили почти всю жизнь. Илья Сергеевич очень тактично успокоил меня, хотя я никому не доверяла, даже сотрудникам банка, и смог убедить меня, что со мной разговаривали мошенники и мои счета никто не взламывал. Огромное спасибо за Вашу работу!», - отметила в своем письме пенсионерка.