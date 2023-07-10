В Череповце провели уборку пляжей

Фото со страницы мэра

В городе металлургов прошла внеочередная генеральная уборка. Старт объявили с прибрежной территории на улице Горького. На прошлой неделе маленькая череповчанка серьезно поранила ногу стеклом на одном из пляжей города. Девочке пришлось вызывать скорую.

Как рассказал мэр города Вадим Германов, месяц назад водолазы вычистили дно всех пляжей, а на прибрежную линию завезли 30 грузовиков чистого песка. "Однако за июнь от уборки не осталось и следа. И берега, и зона пляжей усыпаны битым стеклом и пластиковой упаковкой. Периодическая очистка пляжей не может кардинально исправить положение", - сообщил градоначальник в соцсети.

10 июля рабочие «Спецавтотранса» начали вручную очищать песок, а водолазы вновь ныряют за мусором на дне.

Мэр отметил, что "чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят". Вадим Германов попросил не выбрасывать бутылки и пакеты в реку и рядом с ней.