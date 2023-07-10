Жители Череповца собрали помощь для трех зооприютов

В Череповце местные жители, мэрия ТОСы, управы помогли найти помощь для бездомных животных. Акцию приурочили к Международному дню собак. Удалось собрать 50 кг круп, 6 кг макарон, 15 кг кормов. Череповчане приносили ветошь, моющие средства, памперсы, мешки и перчатки. 10 июля активисты проекта «Защита животного мира» передали помощь приютам.

«Собрали крупы, консервы, миски, подстилки. Разделили все на три приюта: „ЗооЩит“, „Пёс и кот“ и „СПАС“. Предварительно уточняли, что нужно в первую очередь», — сообщила руководитель проекта «Защита животного мира» в Череповце Ирина Шохина.

Следущая акция будет приурочена ко Всемирному дню бездомных животных, который отмечается 21 августа.