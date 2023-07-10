В Кириллове на работу приняли нового анестезиолога-реаниматолога

Фото: страница администрации Кирилловского округа в соцсети ВКонтакте

В Кирилловской центральной районной больнице с радостью встречают нового врача анестезиолог-реаниматолог. Субхон Раджабов уже приступил к работе. Подобного специалиста тут ждали два года. Об этом сообщила администрация района.

В 1992 году он окончил Педиатрический факультет Таджикского государственного медицинского института имени Абуали ибн-Сина. Практикующий врач с 30-летним стажем работы (в том числе, пять лет детской хирургии и 23 года взрослой хирургии по службе анестезиолог-реаниматолог). В 2019 году был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Таджикистан». Является автором порядка 50 статей и тезисов и 13 рационализаторских предложений.

Привлекать врачей в Кирилловский округ помогает нацпроект «Здравоохранение» и губернатор области Олег Кувшинников.