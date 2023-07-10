В Череповце больше всего работать хотят подростки

В Череповце сотрудники центра занятости рассказали, что дети активно ищут работу. Правда частные компании не торопятся брать к себе несовершеннолетних — слишком много условий и ограничений.

«Больше всего желающих работать среди 14-летних. Но для ребят такого возраста почти нет вакансий, только в Молодежном центре, — рассказывает начальник отделения занятости по Череповцу и Череповецкому району Ольга Борейш. — В июне соискателей было больше, чем вакансий, в июле такая же ситуация. Предприниматели объясняют, что им незачем создавать рабочие места для подростков: нужно подать вакансию в центр занятости, отправить ребенка на медосмотр, предложить ему можно только легкий труд, нужно приставить человека, который будет за ним следить, и собрать на подростка целый пакет документов».

Депутат Госдумы Алексей Канаев сообщил, что закон, упрощающий оформление подростков на работу, уже принят. Теперь не требуется согласие органов опеки - нужно лишь предъявить разрешение родителя или попечителя.

«Нужно менять систему мотивации работодателей, создавать меры поддержки и упрощать процедуру допуска к неопасной работе. Сейчас разрабатывается новый закон о занятости, он принят в марте в первом чтении. В нем целый ряд новшеств. Необходимо сделать из центра занятости профессиональное кадровое агентство, куда люди будут приходить не только в поиске работы, но и на любом этапе карьеры, чтобы развиваться и двигаться дальше», — считает Алексей Канаев.

В трудовых отрядах Молодежного центра за лето поработают 200 подростков.