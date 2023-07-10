В Вологодскую область завозят морскую ракушку из Дагестана. Почти 70 тонн морской ракушки обследовано специалистами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территории Вологодской области. Ракушки - пищевая добавка для куриц, традиционный источник кальция. Из нее производится ракушечная мука, которая добавляется к любым кормам, так как богата и кальцием, и йодом.

Новая партия, которую завезли в Шекснинснкий район - 68,9 тонн.

По результатам документарного контроля и ветеринарного осмотра, проведенного должностными лицами ведомства, продукция признана соответствующей ветеринарным требованиям.

- Всего в этом году на территорию Вологодской области поступило 272 тонны морской ракушки из Дагестана. В прошлом - 748 тонн, - сообщают в северо-западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.