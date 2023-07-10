15 учителей из Алчевска ЛНР повышают квалификацию в Вологодском госуниверситете

15 педагогов из Луганской Народной Республики приехали в Вологду. Они пройдут обучение на курсах в Вологодском госуниверситете. Две дополнительные профессиональные программы посвящены основам российской государственности и эффективной модерации.

«В прошлом году мы подружились со школьниками из Алчевска. Они приезжали к нам на «Университетскую смену ВоГУ». В этом году мы решили подружиться и с учителями, поделился ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Так в ВоГУ появился проект «СВОих не бросаем: помнить о прошлом, знать настоящее, думать о будущем».

Учителей из Алчевска ждут семинары по современным образовательным технологиям преподавания предметов; лекции, посвященные истории становления и развития России, традиционной культуре, духовно-нравственным ценностям русского народа.

Ректор Вологодского института развития образования Ирина Макарьина отметила, что вологжане готовы передать коллегам накопленный педагогический опыт, уникальные методические наработки.

Программа пребывания педагогов не ограничивается только учебой. Педагогов ждут экскурсии по достопримечательностям Вологды и ее окрестностям, посещение музеев, катание на теплоходе. Проживать учителя будут на базе санатория-профилактория «Политехник» ВоГУ, там же они смогут пройти оздоровительные процедуры, к примеру, выпить кислородный коктейль или посетить курс ароматерапии, сообщает пресс-служба ВоГУ.