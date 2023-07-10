В Вологодской области закроют переезд под Шексной из-за ремонта

В Шекснинском районе на железнодорожном переезде в деревне Шеломово 11 июля будет закрыто движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба СЖД. "Северная железная дорога просит автомобилистов с понимаем отнестись к проводимым путевым работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки", - приносит извинения ведомство.

Переезд закроют в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами на железнодорожном переезде 497 км ст. Шеломово. Михеевский переезд будет закрыт для автотранспорта с 10.00 до 21.00 11 июля.

Предлагаются два варианта объезда: через железнодорожные переезды в деревне Тарканово и 499 км перегона Шеломово – Шексна (Пачевский переезд).

Как ранее сообщал сайт КП-Вологда, два друга покалечились на этом участке железной дороги: один лишился ноги, другой получил ожоги