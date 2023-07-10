Два друга покалечились на железной дороге на Вологодчине: один лишился ноги, другой получил ожоги

В Шеломово Шекснинского района случилось еще одно ЧП: подросток на железнодорожном мосте получил ожоги тела. Он попал под высокое напряжение и чудом остался жив. Ранее без ноги здесь остался его друг.

Оба ЧП произошли на жд возле деревни Шеломово. В мае 14-летний мальчик с товарищем решили прокатиться на сцепке поезда, но его нога попала под колесо. Его друг вызвал на место ЧП экстренные службы.

Сейчас этот самый друг забрался на железнодорожный мост, попал пож напряжение и получил обширные ожоги. Он находится в больнице в тяжелом состоянии - у него обожжено 40% тела.