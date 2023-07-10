Череповецкий офицер запаса попытался дозвониться до украинского проекта по сдаче в плен

В Череповце офицер запаса позвонил украинцам и получил предупреждение о госизмене. Он узнавал как можно сдаться в украинский плен. Как сообщает УФСБ России по Вологодской области, было объявлено официальное предостережение офицеру запаса: он пытался связаться с украинским проектом.

Он осуществляет сбор разведывательной информации. Ведомство сообщает: "Установлено, что житель Череповца в целях выяснения условий, при которых можно сдаться в плен, совершил несколько попыток дозвониться на телефонный номер «горячей линии» украинского проекта, который используется для сбора разведывательной информации, в том числе сведений о российских военнослужащих, участвующих в СВО".

Череповчанину было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена».

В ФСБ напомнили, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, влечет привлечение к уголовной ответственности по ст. 275 УК России «Государственная измена».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.