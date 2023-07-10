Пациенту вологодской детской больницы полицейские подарили автомобиль ДПС

Полицейские пригласили мальчика работать в ДПС.

Полицейские подарили мальчику спецавтомобиль ДПС - модель будет напоминать ребенку о их встрече на дороге.

Сотрудники Отдельной специализированной роты ДПС Алексей Попов и Денис Перевалов приехали в Вологодскую областную детскую клиническую больницу, чтобы навестить маленького пациента, в спасении которого они принимали участие.

11-летнего мальчика Акима, которого они неделю назад экстренного доставили в медучреждение, выписывают из лечебного учреждения. Госавтоинспекторы подарили юному вологжанину модель автомобиля ГИБДД и пожелали ему выздоровления и удачи. А Аким поблагодарил полицейских за помощь: мальчика с кровотечением именно они доставили в больницу.

«Спасибо вам огромное! Я никогда не забуду то, что вы для меня сделали», - сказал Аким.

Как сообщал сайт КП-Вологда, вечером, в свой профессиональный праздник, 3 июля, старшие лейтенанты ехали по улице Гагарина Вологды. Им сигнализировал водитель легкового автомобиля "Пежо". Он попросил о помощи: на дороге он подобрал мальчика, истекающего кровью. Как позже выяснится, мальчик вступил на выброшенную раму, стекло лопнуло и разрезало ногу. Мальчик остановил машину. Водитель попросил помощи у ГИБДД.

Счет шел на секунды. Так что полицейские, включив спецсигналы, отвезли ребенка в Детскую областную больницу.

В тот же день отец мальчика попросил передать слова благодарности Алексею Попову и Денису Перевалову, которые своевременно доставили его сына в больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

А 10 июля ребенка выписали их больницы.