В Вологде в реке найдет погибшим 32-летний мужчина

Причины гибели будут установлены.

В Вологде обнаружен погибший молодой мужчина. Его труп обнаружили отдыхающие у реки в начале улицы Гоголя. Как сообщает следственный отдел по г. Вологда, устанавливаются обстоятельства смерти 32-летнего жителя областного центра.

9 июля около 18:50 в экстренные службы Вологды поступило сообщение о том, что в реке, в районе дома № 2 по улице Гоголя, отдыхающие увидели тело мужчины. Сотрудниками территориального следственного отдела был произведен осмотр места происшествия, на теле погибшего следов насильственной смерти обнаружено не было. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Личность мужчины установлена. Выяснилось, что днем 9 июля на берегу реки Вологда, в районе дома № 1-а по улице Луговая, рыбачили двое знакомых мужчин, употребляя при этом спиртное. Один из них уснул, а проснувшись, обнаружил отсутствие второго и ушел, не придав этому значение.

По итогам проверочных мероприятий будет принято решение.