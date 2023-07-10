В Соколе найден Артем Петруничев

ВКонтакте, ЮК-Спас.

В Соколе с 25 июня искали молодого человека - Артема Петруничева. Он ушел из дома и пропал. Ориентировку публиковал наш сайт. Утром в понедельник стало известно, что он найден погибшим. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЮК-Спас». Тело пропавшего мужчины обнаружено в лесополосе. Причина смерти пока не установлена.

"В Соколе вышли на след Артема, а уже сегодня утром мужчина был найден поисковиками в лесополосе, к сожалению, погиб… Причина смерти устанавливается…», - сообщили волонтеры.