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НовостиОбщество10 июля 2023 8:32

В Соколе найден Артем Петруничев

Поисковики сообщили, что он погиб
Иван Чухнин
ВКонтакте, ЮК-Спас.

ВКонтакте, ЮК-Спас.

В Соколе с 25 июня искали молодого человека - Артема Петруничева. Он ушел из дома и пропал. Ориентировку публиковал наш сайт. Утром в понедельник стало известно, что он найден погибшим. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЮК-Спас». Тело пропавшего мужчины обнаружено в лесополосе. Причина смерти пока не установлена.

"В Соколе вышли на след Артема, а уже сегодня утром мужчина был найден поисковиками в лесополосе, к сожалению, погиб… Причина смерти устанавливается…», - сообщили волонтеры.