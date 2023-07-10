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НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:53

Троллейбус с людьми в Вологде выехал на обочину и врезался в дерево

Выразительные фотографии появились в соцсети
Иван Чухнин
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9 июля на улице Чернышевского один из новых троллейбусов, работающих на маршруте № 4, выехал на обочину. Его остановили кусты и деревья. Фото появилось в социальных сетях.

«Мы ехали в этом троллейбусе, так и не поняли, что произошло. Гематомы, ссадины. Почти без жертв», «И вечером ещё в другом месте на Чернышевского микроавтобус тоже на обочине», — пишут вологжане.

Троллейбус свернул вправо сразу за столбом. Есть версия, что у него отказали тормоза и водитель специально применил такое "экстренное " торможение.

Официальная версия произошедшего будет добавлена.

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