Троллейбус с людьми в Вологде выехал на обочину и врезался в дерево

-

9 июля на улице Чернышевского один из новых троллейбусов, работающих на маршруте № 4, выехал на обочину. Его остановили кусты и деревья. Фото появилось в социальных сетях.

«Мы ехали в этом троллейбусе, так и не поняли, что произошло. Гематомы, ссадины. Почти без жертв», «И вечером ещё в другом месте на Чернышевского микроавтобус тоже на обочине», — пишут вологжане.

Троллейбус свернул вправо сразу за столбом. Есть версия, что у него отказали тормоза и водитель специально применил такое "экстренное " торможение.

Официальная версия произошедшего будет добавлена.