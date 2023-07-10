В Череповце мужчина, выпрыгнувший из окна здания полиции, обвиняется в убийстве

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В Череповце мужчина, выпрыгнувший из окна здания полиции, предстанет перед судом - он обвиняется в убийстве. 40-летнего мужчину обвиняют ч. 1 ст. 105 УК РФ: днем 9 мая 2023 года житель Череповца распивал спиртное в компании малознакомых людей в квартире дома на ул. Верещагина. Вступив в ссору с мужчиной 44 лет, он вышел с ним на улицу и нанес удар ножом, причинив смертельные повреждения. После содеянного злоумышленник скрылся. Но в кратчайший срок был установлен правоохранителями и доставлен в здание полиции. Там он пытался бежать: выпрыгнул из окна второго этажа. Однако получил травму и был отправлен лечиться под охраной.

Сейчас следствие закончено. Неудачливого беглеца ждет суд.