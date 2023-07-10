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НовостиОбщество10 июля 2023 4:42

Мэр Вологды пересел на велосипед в минувшие выходные

Фото счастливого человека с двумя велосипедами появилось в соцсетях
Иван Чухнин
Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

ВКонтакте мэр Вологды Сергей Воропанов разместил фотографию с подписью:"Семейная велопрогулка - это не только общение с детьми, но и ещё одна возможность оценить благоустройство города. Замечания есть, их сразу отправляю коллегам в работу."

Пока неизвестно, какие это замечания, но велосипедистам хотелось бы, чтобы в городе появились велодорожки, на существующих дорожках - знаки. что это велодорожка. Чтобы на пути двухколесных встречалось меньше препятствий в виде поребриков и ям.

Вологжане тепло отозвались на публикацию. А Олег Корнеев пожелал:"Велопрогулки надо делать каждое утро, и не с детьми, а с коллегами, тогда город станет ещё лучше и для здоровья полезно".

Ранее заядлым велосипедистом показал себя глава Вологодского округа Сергей Жестянников.