В Вологде названы лучшие фильмы фестиваля VOICES

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В Вологде завершился десятый кинофестиваль VOICES.

На сцене кинотеатра "Ленком" были названы лучшие фильмы конкурсной программы. Победителей фестиваля VOICES выбирали сами зрители.

Драма "Ада" режиссера Станислава Светлова стала победителем номинаций "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Приз "лучшая роль" отправился к Хадиже Батаевой, она исполнила главную роль в фильме "Клетка ищет птицу". Эту картину сняла Малика Мусаева, ученица Александра Сокурова.

В программе короткого метра выбраны два победителя: "Девять девушек на краю реальности" и "Беглец".