На озере Мегорское на Вологодчине заметили самостоятельно плывущую лодку

Фото: группа «АСУНЦ «Вытегра» в ВКонтакте

В Вытегорском районе Вологодской области спасатели ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» третий день ведут поиски пропавшего рыбака на акватории озера Мегорское, что в 33 км юго-западнее Вытегры.

Вечером 7 июля от очевидцев поступило сообщение, что на озере бесконтрольно по кругу двигается лодка. Вологжане утверждали, что ранее в ней находился мужчина.

Спасатели осматривают акваторию и береговую линию.

Это уже второй трагический случай за последние дни в Вытегорском районе. 27 июня в ЕДДС обратился очевидец с сообщением о том, что на реке Нагажме Анхимовского сельского поселения бесконтрольно по кругу двигается моторная лодка. 5 июля спасатели обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего 39-летнего рыбака.