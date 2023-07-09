В Вологде в библиотеке №8 состоится открытый микрофон

В Вологде в субботу, 15 июля, в 15:30 в модельной библиотеке № 8 «ЛиС» состоится открытый микрофон «Между строк», где можно открыть широкой публике свои литературные таланты. Вход свободный.

Время выступления — до 5 минут. За это время можно исполнить 2–3 небольших стихотворения или отрывок из прозаического текста. Участников также ждёт музыкальный сюрприз — выступление флейтистки Дарьи Свитцовой.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

С подробной информацией можно ознакомиться в группе библиотеки. Количество участников ограничено. Записаться на мероприятие можно в личных сообщениях у Анастасии Карповой.