Вологодские коммунальщики отправились в Алчевск

Фото: департамент ТЭК и ТР Вологодской области

Аварийно-восстановительная бригада Вологодской области возобновляет работы на объектах коммунальной инфраструктуры города Алчевска. Об этом рассказали в департаменте ТЭК и ТР Вологодской области. В коммунальных службах ЛНР не хватает персонала, требуются люди на сетях водоснабжения и водоотведения Алчевска.

Из трех вологжан сформировали аварийно-восстановительную бригаду. Они будут участвовать в ликвидации аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, осуществлять обслуживание и текущий ремонт сетей, а также будут обеспечивать подготовку объектов к очередному отопительному сезону. В 3 квартале 2023 года дежурство аварийно-восстановительной бригады будут осуществлять специалисты коммунального предприятия Вологды, а в 4 квартале к работе приступят специалисты из Череповца. Аварийно-восстановительная бригада из Вологодской области будет оказывать помощь коммунальным предприятиям Алчевска до конца декабря 2023 года