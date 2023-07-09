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НовостиОбщество9 июля 2023 15:36

Активность лесных зверей замечена в населенных пунктах под Шексной

Разнообразные животные выходят к людям
Евдокия САХАРОВА

В Шекснинском районе от местных жителей все чаще поступает информация о встрече с лесными зверями. Об этом пишет местная газета «Звезда».

«В Сизьме традиционно вышли «на связь» медведи. Около Шексны снова бродит стадо лосей. Кабаны проверяют картофельники, а зайцы – капусту. Лисы таскают кур», — сообщают журналисты.

Вологодские охотники пояснили, что обычно животных из леса гонят оводы и жажда. Например, лоси купаются и пьют воду из прудов у деревень и сел. А косолапые лакомятся ягодами - на старых вырубках начинает созревать малина. В такие периоды необходимо соблюдать осторожность. Кроме того, не стоит заходить на овсяные поля - они специально для медведей.