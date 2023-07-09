На Кубенском озере шесть дней назад исчез рыбак

В Вологодской области на Кубенском озере пропал рыбак Валерий Цуркан. Уже шестой день мужчину ищут на воде. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Поиски ведет областная аварийно-спасательная служба, родные пропавшего, поисковики и добровольцы.

38-летний вологжанин уехал 4 июля – и не вернулся. По данным на 9 июля по информации из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поиски пока не дали никаких результатов.

Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, волосы рыжие, лысый, глаза серо-зеленые. Был одет в серую футболку и темные джинсы.