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НовостиОбщество9 июля 2023 15:47

День рыбака на Вологодчине празднуют и губернаторы, и обаятельные женщины

Правда, улов у них разный
Иван Чухнин
Коты ждут рыбов от губернатора

Коты ждут рыбов от губернатора

Фото: vk.com

На Вологодчине отмечают День рыбака. Это заметно по соцсетям.

Улова губернатора ждут голодные кошки, экс-губернатор хвастается 3,5 -килограммовым судаков, а гармонист Ольга Иванова показала огромного леща.

Губернатор Вологодской области поздравил жителей региона с Днем рыбака фотографией, где он рыбачит скромной удочкой, а на берегу сидит стая котиков.

Ольга Иванова с уловом

Ольга Иванова с уловом

Фото: vk.com

"Поздравляю всех причастных. Удачной рыбалки тем, кто решил этот день провести с удочкой на природе", - отметил глава региона.

Накануне праздника произвело впечатление фото экс- губернатора Вячеслава Позгалева - он выловил 3,5-килограммового судака.

Не уступают в рыбалке женщины. Известная гармонист Ольга Иванова продемонстрировала огромного леща. Сейчас она живет в Вологде, но некоторое время жила в Вытегорском районе. И рыбацкие навыки у нее - дай Бог каждому. Ее рыбные места мы знаем, но не выдадим. Ибо сами рыбаки.

С праздником!