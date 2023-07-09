День рыбака на Вологодчине празднуют и губернаторы, и обаятельные женщины

Коты ждут рыбов от губернатора Фото: vk.com

На Вологодчине отмечают День рыбака. Это заметно по соцсетям.

Улова губернатора ждут голодные кошки, экс-губернатор хвастается 3,5 -килограммовым судаков, а гармонист Ольга Иванова показала огромного леща.

Губернатор Вологодской области поздравил жителей региона с Днем рыбака фотографией, где он рыбачит скромной удочкой, а на берегу сидит стая котиков.

Ольга Иванова с уловом Фото: vk.com

"Поздравляю всех причастных. Удачной рыбалки тем, кто решил этот день провести с удочкой на природе", - отметил глава региона.

Накануне праздника произвело впечатление фото экс- губернатора Вячеслава Позгалева - он выловил 3,5-килограммового судака.

Не уступают в рыбалке женщины. Известная гармонист Ольга Иванова продемонстрировала огромного леща. Сейчас она живет в Вологде, но некоторое время жила в Вытегорском районе. И рыбацкие навыки у нее - дай Бог каждому. Ее рыбные места мы знаем, но не выдадим. Ибо сами рыбаки.

С праздником!