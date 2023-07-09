В Череповецком параде невест участвовала мама 15 детей

Елена Назимова - это красота, энергия, ум и доброта. Фото: cherinfo.ru

Череповчанкам нравится быть невестами - там прошел 13-й парад невест.

В шествии участвовали 38 девушек, причем некоторые не новички: им нравится каждый год вспоминать одно из самых ярких событий жизни. Среди невест - и многодетная мама Елена Назимова. Она пришла на парад в образе греческой богины Геры - свадебное голубое платье, украшенное золотыми накидками, обручем и букетом. "Сегодня меня поддерживают муж и наши 15 детей", — рассказала cherinfo Елена Назимова.

На сей раз участницы встретились на обновленной набережной. Там прошла фотосессия и награждение в конкурсе букетов.

Затем невесты прошлись по набережной до улицы Горького. В Соляном саду прошло награждение, победительницы получили призы, а участницы показали танец, который они репетировали месяц. Прошли дефиле и традиционное бросание букета.

Парад невест проходит в Череповце с 2010 года, сообщает официальный сайт Череповца.

«Каждый год участницы не перестают проявлять фантазию и удивляют нас своими нарядами. Образы придумывали в соответствии со своими номинациями. Сегодня также выбирали самую молодую невесту, которая недавно вышла замуж, и самую мудрую», — отметила организатор парада Алёна Цветкова-Елизарова.