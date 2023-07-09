Вологжанин украл 12 телег навоза

В Вологодской области судили необычного вора. Житель Никольского района украл 72 тонны навоза. 59-летний местный житель развернул невиданную активность, но она была пресечена.

Он вывез с фермы 72 тонны удобрения - рынок сбыта был не ограничен. Его охотно покупали жители окрестных сел.

"Судом установлено, что мужчина работал трактористом в одном из сельскохозяйственных предприятий Никольского района. Без ведома руководства предприятия, используя трактор марки МТЗ-82 и самосвальный прицеп, он на протяжении нескольких месяцев грузил через транспортировочную ленту органическое удобрение (навоз), складированный на ферме предприятия, и продавал его жителям близлежащих деревень", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Установлено, что мужчина похитил 72 тонны навоза - 12 тракторных прицепов по 6 тонн. За каждую тележку он брал по 2500 рублей. К слову, это ниже рыночной стоимости.

Действия тракториста квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Но агрофирма договорилась с трудолюбивым трактористом и простила его. Представитель предприятия заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым. Он в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб и извинился.

Мировым судом ходатайство представителя потерпевшего удовлетворено, уголовное дело прекращено.