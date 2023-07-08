Областная библиотека теряет двухэтажное здание в центре Вологды

Фото: открытка начала 20 века. "Старая Вологда", ВКонакте.

Вологодская областная библиотека теряет двухэтажное здание в центре города. Сотрудники получили распоряжение перенести фонды из здания на улице Марии Ульяновой,7 в основное здание на Марии Ульянова, 1.

А на угол улиц Козленской и Марии Ульянова переедет областная детская библиотека.

А пока фонды придется размещать в подвале. Но, вероятно, часть их будет списана и уничтожена.

Библиотека останется без большого зала - останется лишь конференц-зал на Ульянова, 1, места в котором ограничены.

Часть сотрудников получили рабочие места в новом здании картинной галереи.

Здание возведено было в 1908 году для страхового общества. Сейчас этот двухэтажный особняк - объект культурного наследия регионального значения. В начале прошлого века первый этаж использовался Вологодской городской управой: здесь были размещены классы приходского училища. Второй этаж заняли помещения страхового управления и зал для общих собраний. В здании находился концертный зал, где проводились концерты, в том числе известных музыкантов того времени: выступления певицы Анастасии Вяльцевой, исполнителя цыганских романсов Юрия Морфесси, поэта Константина Бальмонта и других. Здесь же в 1912 году состоялось голосование на выборах в 4-ю Государственную Думу.

А 17 мая 1914 года в здании была открыта первая в Вологде детская библиотека имени Михаила Аполлоновича Скородумова. В сентябре того же года на первом этаже в бывших классах организовали лазарет для раненых воинов, действовавшего до 1 января 1918 года. После революции в здании проводились новогодние елки для детей, а в годы гражданской войны вновь была размещена больница. С 1926 года здесь обосновался штаб пионерии Вологодской губернии, позже - губком и горком партии.

С 1972 до 2001 годы здание занимал инженерно-строительный факультет Вологодского политехнического института.

Областная библиотека размещалась в здании на Ульянова, 7 с 2004 года. Здесь располагались отделы литературы по искусству и литературы на иностранных языках, отдел периодики, медиа-зал, малый конференц-зал. Здесь работал Тендряковский центр, рассчитанный на молодых.

Остается для детской библиотеки и благоустроенный дворик - там проходили мероприятия, посажены деревья в честь Марины и Анастасии Цветаевых.

Ранее КП-Вологда сообщал: "Студенты ВоГУ собирают подписи против непродуманного переезда кафедры английского языка. Переселение "народов" ведется без учета интересов переселяемых.