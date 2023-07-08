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НовостиПроисшествия8 июля 2023 16:50

70-летний дед убил неродного внука за пьянство и лень в Великом Устюге

Его будут судить
Иван Чухнин

70-летнего жителя Великого Устюга будут судить. Его обвиняют в убийстве. Расследование уголовного дела завершено. Преступление совершено в середине апреля этого года.

14 числа в полицию поступил звонок с ул. Космонавтов от 70-летнего мужчины. Тот рассказал, что убил внука своей ранее скончавшейся сожительницы.

Он пояснил, что с внуком постоянно происходили ссоры – тот не хотел работать, злоупотреблял спиртным и вел асоциальный образ жизни. Во время очередной ссоры пенсионер схватился за нож и ударил молодого человека. Тот умер.

Скоро начнется судебное разбирательство.