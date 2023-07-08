Вологодский депутат пришел на вокзал с пистолетом, его задержали

Депутат пришел на вокзал с пистолетом. Его задержали. О приключении поведал сам законодатель.

Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова задержали на вокзале с пистолетом. Он собрался купить на вокзале Вологды билеты. Но на входе стоит охрана с металлоискателем. В итоге в его сумке и был обнаружен пистолет. На место прибыли полицейские. Депутата проводили в специальную комнату, где и попросили предъявить паспорт и документы на оружие.

После сверки документов мужчину отпустили: у него был травматический пистолет и в наличии были необходимые документы.