В Великом Устюге разбились две иномарки, пострадала девочка

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8 июля около 16:10 в Великом Устюге на перекрестке улиц Виноградова и Осипенко столкнулись две иномарки. По предварительной версии, женщина 1983 г.р., управляя автомобилем Ниссан Альмера, двигаясь по второстепенной дороге - улице Осипенко, не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем Рено Меган под управлением мужчины 1957 г.р., который двигался по главной дороге - улице Виноградова.

После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. В результате ДТП пострадали три человека: оба водителя и пассажир Ниссана – девочка 11 лет. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.

Обстоятельства ДТП уточняются.