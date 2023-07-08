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НовостиПроисшествия8 июля 2023 14:56

В Вологде пойманный вор упал в обморок при виде росгвардейцев

Но медики сочли, что это симуляция
Иван Чухнин
Росгвардия ЗСО, ВКонтакте.

Росгвардия ЗСО, ВКонтакте.

В Вологде росгвардейцы задержали магазинного вора, а тот лег на пол и сказал, что ему плохо. Задержавшим пришлось вызывать скорую помощь. Но медики, осмотрев злоумышленника, вынесли вердикт, что он в порядке.

ЧП случилось в одном из супермаркетов на улице Преминина. Сотрудники заметили подозрительного мужчины,который взял с витрины несколько бутылок алкоголя и прошел мимо кассы. Охрана вызвала наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и выяснили, что вологжанин 1975 года рождения уже находится в розыске за уклонение от административной ответственности за хищения.

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции.