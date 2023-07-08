Александр Сокуров попал в вологодский СИЗО со своей последней работой "Сказка"

Фото: УФСИН по Вологодской области.
Александр Сокуров отправился Вологодский следственный изолятор. Он стал площадкой кинофестиваля VOICES - там показали документальную киноленту «Сказка». Напомним, в Вологде проходит международный фестиваль полнометражных художественных фильмов VOICES.
7 июля кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров отправился в вологодский следственный изолятор.
Александр Николаевич рассказал собравшимся в актовом зале о своем творческом пути и о наиболее известных своих работах.
А также показал презентацию и представил к просмотру свою последнюю работу – фильм «Сказка».
Для него провели небольшую экскурсию по СИЗО. Об этом сообщает УФСИН России по Вологодской области.
Билеты на встречу с вологжанами в областной библиотеке закончились в считанные минуты. В зале ограничено количество мест.