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НовостиЗвезды8 июля 2023 14:36

Александр Сокуров попал в вологодский СИЗО со своей последней работой "Сказка"

Ему показали как живут подследственные
Иван Чухнин
Фото: УФСИН по Вологодской области.

Фото: УФСИН по Вологодской области.

Александр Сокуров отправился Вологодский следственный изолятор. Он стал площадкой кинофестиваля VOICES - там показали документальную киноленту «Сказка». Напомним, в Вологде проходит международный фестиваль полнометражных художественных фильмов VOICES.

7 июля кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров отправился в вологодский следственный изолятор.

Александр Николаевич рассказал собравшимся в актовом зале о своем творческом пути и о наиболее известных своих работах.

А также показал презентацию и представил к просмотру свою последнюю работу – фильм «Сказка».

Для него провели небольшую экскурсию по СИЗО. Об этом сообщает УФСИН России по Вологодской области.

Билеты на встречу с вологжанами в областной библиотеке закончились в считанные минуты. В зале ограничено количество мест.