В Вологодской области назвали лучшие многодетные семьи

Фото: Правительство Вологодской области.

Подведены итоги областного конкурса «Многодетная семья – будущее Вологодчины». Он проходил по всей области, финалисты собрались в преддверии Дня семьи, любви и верности во Дворце культуры Вологды.

Как сообщает пресс-служба Правительства области, участие в мероприятии, которое проводилось с 15 мая, приняли более 60 семей из муниципальных и городских округов региона. Организаторами конкурса выступили Территориальный центр социальной помощи семье и детям и Департамент соцзащиты населения области. Пятеро семей стали победителями.

В семье Валентины и Александра Водополовых из Вологды - шестеро детей, которые активно занимаются спортом, творчеством, изобразительным искусством и хореографией. Главными приоритетами Водополовых являются совместный досуг и семейное чтение.

Семья Светланы и Алексея Фёдоровых из Череповецкого района воспитала четверых детей и двух племянниц. В семье Фёдоровых поют, танцуют, занимаются рукоделием и плетением из ротанга.

Семья Марины и Павла Угловых из Вытегорского района воспитывает пятерых детей. Они построили уютный дом и занимаются спортом.

В семье Олеси и Александра Мелковых из Никольского округа также пятеро детей. Глава семьи – настоятель православного храма, супруга руководит Воскресной школой. Все дети обучаются в школе искусств, занимаются краеведением и спортом.

Семья Ульяны и Валентина Чебыкиных из Вожегодского округа воспитывает четверых детей. Ульяна является мастером спорта по жиму лежа, кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу, отлично шьет и печет пироги, состоит в Молодежном парламенте округа. Валентин увлекается рыбалкой и охотой. Дети стараются не отставать от родителей: играют на музыкальных инструментах, занимаются спортом.

Организаторами конкурса выступили Территориальный центр социальной помощи семье и детям и Департамент соцзащиты населения области.