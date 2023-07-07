Каждый сотый вологжанин укушен клещем в этом сезоне

Каждый сотый вологжанин укушен клещом с начала сезона. Такую статистику озвучили специалисты областного Управления Роспотребнадзора.

Всего в Вологодской области 10 427 человек пострадало от клещей, в том числе 2 531 ребенок. При этом средние многолетние показатели не превышены, констатирует ведомство.

Наибольшее число пострадавших отмечается среди жителей Вологды и Череповца, а также Великоустюгского, Кирилловского, Сокольского, Бабушкинского округов и Шекснинского района.

Исследование 5 774 клещей показало, что в 2 497 случаях наличествует возбудитель боррелиоза, в 56 - энцефалит, в 223 выделен возбудитель моноцитарного эрлихиоза, у 13 обнаружен гранулоцитарный анаплазмоз.

Прививкой, ее нужно делать заранее, было охвачено 96,7 тысяч человек, в том числе 41,2 тысяч детей.