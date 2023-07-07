В Череповце прокуратура требует устроить пандусы в кафе и рестораны

В Череповце требуют владельцев кафе и ресторанов установить пандусы. В Агентстве городского развития встретились владельцы точек общепита и представители организаций инвалидов. Инициировал обсуждение зампрокурора города Эйнар Агасиев. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

"Лето идет, ребята активно передвигаются по городу на колясках, отмечают дни рождения. Поэтому мы еще раз хотим обратиться к общепиту, чтобы задумались о доступности своих заведений. Вы теряете клиентов, а мы не можем перекусить», — сказал председатель организации инвалидов «Без преград» Дмитрий Беляев. Он же предложил и свои услуги проектировщика: "Сможем подъехать к вам и вместе определиться, как сделать ресторан или кафе доступным".

Иногда для кафе достаточно мобильного пандуса, который выносят. Это может быть и ролл-пандус или пандус-книжка.

А зампрокурора Эйнар Агасиев рекомендовал владельцам общепита не игнорировать закон:

«До 20 июля мы выедем в кафе и рестораны. Если ничего не изменится, будем рассматривать вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Мы понимаем, что решить вопрос быстро не получится, но и тянуть нельзя..."