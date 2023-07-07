В выходные на Вологодчине установится "огуречная" погода: будет тепло и влажно

Синоптики Вологодского ЦГМС рассказали о погоде на ближайшие выходные. Они прогнозируют теплую и влажную погоду. Вологжан ждет теплая погода, кратковременные дожди, местами грозы. В ночь на субботу столбик термометра покажет +13° +18°, днем +20° +25°.

В ночь на воскресенье температура воздуха составит ночью +9° +14°, днем +20° +25, местами до +15°.

А с понедельника в регионе похолодает. В редких районах днем температура поднимется до 20 градусов тепла. Возможны кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный.