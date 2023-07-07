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НовостиОбщество7 июля 2023 14:29

В Вологде за 30 миллионов рублей отремонтируют кровлю драматического театра

Еще 18 миллионов потратят на новое оборудование
Источник:kp.ru

В Вологде на крышу драмтеатра потратят десятки миллионов рублей. Ее намерены отремонтировать к началу нового сезона. Работы уже начаты. Крыша будет покрыта мембранным материалом, срок эксплуатации которого - 50 лет. По крайней мере, об этом заявляет производитель. Новое покрытие смонтируют поверх зачищенного старого, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Проблемы с протеканием кровли театра начались давно. Глава региона поручил разработать проектную документацию, она была подготовлена и успешно прошла госэкспертизу.

На капитальный ремонт кровли по нацпроекту «Культура» выделено порядка 30 млн рублей. Еще 18 млн рублей также в рамках нацпроекта театр получил на приобретение светового и звукового оборудования, сообщает пресс-служба Правительства области.