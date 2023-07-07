Медведь продолжает пугать деревенских жителей в Вологодской области

Смирнова Ирина, "Северная новь", ВКонтакте.

История с медведем, который полюбил деревни, продолжается. "Жители Богородского сообщают, что сегодня косолапого видели неподалеку от заброшенной деревни Спиченской. Видимо, мишка никак не хочет оставаться в лесу".

Как сообщает районная гаета "Северная новь", за передвижениями косолапого следят егери. На днях медведь приходил в гости в деревню Поповка. В Поповке медведь искупался на местном пляже, потоптался на столе, вынесенном на улицу, загнал местного жителя на крышу автомобиля, ввел в недоумение местных пустобрехов. Зверя поймали егери и вывезли в лес.

Но вот - опять. Деревня Спиченская находится в четырех километрах от Поповки.

По словам охотников, это молодой медведь. Вероятно, в поисках пропитания обходит владения и не боится людей.