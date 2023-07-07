В Вологде задержали мужчину, который мог убить мать и поджечь квартиру

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В Вологде после обнаружения тела женщины на пожаре возбуждено уголовное дело об убийстве. Сайт КП-Вологда сообщал о том, что на улице Преображенской в горевшей квартиру обнаружили погибшую женщину. Предварительно сообщалось, что трагедия могла случиться из-за неосторожного курения сына женщины, который скрылся. Однако появились подробности от регионального СУ СК РФ: "Следственным отделом по г. Вологда возбуждено уголовное дело по факту убийства 68-летней жительницы областного центра. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, задержан ее 38-летний сын..."

По данным следствия, в ночь на 6 июля поступило сообщение об обнаружении тела вологжанки при тушении пожара в ее двухкомнатной квартире, расположенной на 4 этаже дома по ул. Преображенского. В ходе проведения первоначальных процессуальных действий был установлен криминальный характер смерти женщины.

По подозрению в причастности к убийству задержан сын потерпевшей. Учитывая, что у следствия возникли сомнения в его вменяемости, в отношении подозреваемого назначена судебная психиатрическая экспертиза. Кроме того, следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.