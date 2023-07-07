В Вологоде голый мужчина поразил прохожих

В Вологде в минувший четверг, 6 июля, днем в заречной части города был замечен нагой мужчина. Событие прокомментировали в соцсетях.

«В 12 часов по улице Чернышевского (рядом с ТЦ «Макси») ходил мужчина в красной футболке и без штанов (полностью голый низ). Будьте крайне осторожны. Честно признаться, такого трэша в Вологде я ещё не встречал», — написал очевидец в группе «Онлайн Вологда».

Вологжанка подтвердила эту информацию.

«Он не только там ходил. Я на него полицию вызывала. В Парке ветеранов сегодня ходит, детей пугает», — рассказала девушка.

Большая часть комментаторов отнеслась к новости философски.

«Ипотеку закрыл. Имеет право», «Невест искал», «С таким курсом доллара скоро все без штанов ходить станем», «В карты штаны с трусами проиграл», «Всё потому, что вы не следите за последней европейской модой и за показами на Fashion Week», «Жара. Июль», «Чего остерегаться всё-таки? Он разве вооружён?», «Играл на раздевание и проигрался, отыграл только футболку», — пишут вологжане.